Деятельность компаний проверяли в течение ноября – декабря 2022 года. Все из-за многочисленных обращений потребителей в Национальную комиссию, осуществляющую государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг.

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Кто нарушал графики

"Винницаоблэнерго",

"Черновцыоблэнерго",

"Волыньоблэнерго".

Регулятор установил, что эти ОСР распределяли участие потребителей в графиках отключения неравномерно, не соблюдая принцип социальной справедливости. Кроме того, они не информировали людей о перерывах в электроснабжении, в частности через собственные вебсайты.

Облэнерго оштрафовали

Трем облэнерго назначили штраф в размере 85 тысяч гривен. В дальнейшем обязали соблюдать справедливые графики отключений, а также требования относительно надлежащего информирования потребителей о перерывах электроснабжения.

Отдельно оштрафовали и руководителей упомянутых облэнерго. Они должны заплатить по 1700 гривен.

Сроки отключения света могут стать длиннее

В результате последней массированной атаки 14 января в Украине были повреждены объекты генерации и некоторые подстанции, что повлекло за собой дополнительные трудности для энергосистемы Украины.

Целью террористов по-прежнему являлись объекты генерации и высоковольтная инфраструктура магистральных сетей. Были попадания на объектах в 5 областях. В частности, в Киевской, Ивано-Франковской, Винницкой, Львовской, Харьковской областях.

Кроме того, россияне обстреляли 2 ТЭС ДТЭК , которые уже неоднократно терпели вражеские удары. Одна из них приостановила производство электроэнергии. Никто не пострадал, но было повреждено оборудование ТЭС.

Следовательно, власти предупреждали, что сроки отключений электроэнергии могут увеличиться.

Ранее в Укрэнерго отмечали, что сценарий блекаута уже "более теоретичен, чем тот, который должен случиться в будущем".

К слову, большая часть украинской сети использует старую советскую систему. Это влечет за собой проблемы в ремонтах после ракетных атак врага. Наиболее серьезный дефицит связан с трансформаторами 750 кВ, которые весят до 200 тонн. Их тяжело ремонтировать, но некоторые заменители получают из бывших коммунистических стран, например из Литвы.