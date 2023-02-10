Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, российская агрессия является угрозой и для стран-соседей Украины, которые есть членами НАТО.
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Россия несет угрозу странам НАТО
Игорь Рейтович подчеркнул, что последние новости с пролетом вражеских ракет над Румынией имеют два значения.
По его мнению, спикер Воздушных Сил Юрий Игнат сделал правильное заявление. В ней он сказал, что ВСУ могли бы сбить ракеты, но не сделали этого, потому что беспокоятся о партнерах: чтобы им на голову это не упало то, что летело на Украину.
Политолог пояснил, что, во-первых, ужесточение позиции будет касаться именно гарантий безопасности.
Чем больше средств противоракетной обороны мы получим, тем вообще меньше будут эти обстрелы или вообще они прекратятся,
– подчеркнул он.
По его словам, при таком условии ракетные атаки не будут приносить россиянам даже минимальный результат.
"И меньше будет риск, что что-то залетит на территорию НАТО и приведет к какой-то катастрофе, фактически террористическому акту, и может вывести альянс на конфликт с Россией", – отметил он.
Впрочем, у Украины есть еще и один аргумент в знак усиления позиций.
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Украине нужна авиация от партнеров
Рейтерович сообщил, что у Украины есть укрепление статуса в контексте получения самолетов. Уже неоднократно наши военные и политики говорили, что авиация – это то средство, которое нужно, чтобы сбивать значительное количество ракет, по которым сейчас не может отработать ПВО.
"И сбивать их нужно еще до тех пор, как они вылетают с кораблей или самолетов и приближаются к границам Украины", – подчеркнул он.
По его мнению, это ключевая позиция еще учитывая вероятные угрозы и другим странам.
Чем больше у нас будет этих средств, тем меньше они будут обстреливать и меньше риск для стран НАТО, граничащих с Украиной,
– отметил он.
Политолог сосредоточил внимание, что у Украины есть граница сразу с несколькими странами НАТО, поэтому потенциальная опасность достаточно высока. Этим аргументом следует пользоваться и о нем следует говорить во время встречи в формате “Рамштайн”
Пролет российских ракет над Румынией: коротко
- 10 февраля Россия массированно обстреляла Украину ракетами. Кроме того, две российские ракеты типа "Калибр" пересекли воздушное пространство Румынии, являющейся членом НАТО.
- Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сообщил, что сначала "Калибры" пересекли границу Украины с Молдовой, пролетели над территорией Румынии и снова вошли в воздушное пространство Украины.
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сообщил, что Воздушные силы имели возможность сбить эти вражеские ракеты. Впрочем, понимали риски и угрозы населению иностранного государства, потому этого не сделали.
- Сейчас в Румынии не подтверждают пролет российских ракет. Заявляют, что они пролетели за 35 километров до границы со страной. В то же время, Молдова уже подтвердила пролет ракет страны-террористки.