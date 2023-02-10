Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Рейтерович. По его словам, российская агрессия является угрозой и для стран-соседей Украины, которые есть членами НАТО.

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Россия несет угрозу странам НАТО

Игорь Рейтович подчеркнул, что последние новости с пролетом вражеских ракет над Румынией имеют два значения.

По его мнению, спикер Воздушных Сил Юрий Игнат сделал правильное заявление. В ней он сказал, что ВСУ могли бы сбить ракеты, но не сделали этого, потому что беспокоятся о партнерах: чтобы им на голову это не упало то, что летело на Украину.

Политолог пояснил, что, во-первых, ужесточение позиции будет касаться именно гарантий безопасности.

Чем больше средств противоракетной обороны мы получим, тем вообще меньше будут эти обстрелы или вообще они прекратятся,

– подчеркнул он.

По его словам, при таком условии ракетные атаки не будут приносить россиянам даже минимальный результат.

"И меньше будет риск, что что-то залетит на территорию НАТО и приведет к какой-то катастрофе, фактически террористическому акту, и может вывести альянс на конфликт с Россией", – отметил он.

Впрочем, у Украины есть еще и один аргумент в знак усиления позиций.

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Украине нужна авиация от партнеров

Рейтерович сообщил, что у Украины есть укрепление статуса в контексте получения самолетов. Уже неоднократно наши военные и политики говорили, что авиация – это то средство, которое нужно, чтобы сбивать значительное количество ракет, по которым сейчас не может отработать ПВО.

"И сбивать их нужно еще до тех пор, как они вылетают с кораблей или самолетов и приближаются к границам Украины", – подчеркнул он.

По его мнению, это ключевая позиция еще учитывая вероятные угрозы и другим странам.

Чем больше у нас будет этих средств, тем меньше они будут обстреливать и меньше риск для стран НАТО, граничащих с Украиной,

– отметил он.

Политолог сосредоточил внимание, что у Украины есть граница сразу с несколькими странами НАТО, поэтому потенциальная опасность достаточно высока. Этим аргументом следует пользоваться и о нем следует говорить во время встречи в формате “Рамштайн”

Пролет российских ракет над Румынией: коротко