Об этом 24 Каналу рассказал Юрий Романюк – глава ОО "Украина в НАТО", член Атлантического совета. По его словам, серьезные решения США и Великобритания могут принимать даже без согласования НАТО.

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Чего стремится Россия

Юрий Романюк пояснил, что Россия полностью готова к обострению ситуации с НАТО. Возможно, страна-агрессорка даже намерена делать все для того, чтобы это произошло, прибегая к усилению давления и шантажированию.

Подчеркиваю здесь "до определенного предела", потому что даже у Кремля есть этот предел, за которым они понимают, что Байден – это не Трамп, а сегодняшняя власть в Лондоне – это не то, что, по их мнению, может прийти,

– подчеркнул он.

По его мнению, никого не интересует общая позиция НАТО.

"Военное командование США ничто не сдерживает, военное командование Британии абсолютно ничто не сдерживает, чтобы принять самостоятельное решение без НАТО", – объяснил Романюк.

Член Атлантического совета рассказал, что Россия обостряет отношения на самом деле с ориентацией на Балтийские страны, частично Польшу, Румынию, Словакию, Болгарию.

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Кто будет противостоять давлению России

Романюк обратил внимание, что россиянам не удастся запугать немцев.

"На территории Германии расположено много американских военных баз", – отметил он.

По его словам, больше страха у России вызывает США и Великобритания, чьи действия могут быть мгновенными. Эти страны даже не будут учитывать такие вопросы: Как нам отреагировать? Какова позиция Венгрии? Или премьер-министр Венгрии Виктор Орбан не наложит вето на такое решение?

Нет, военное командование США примет решение в течение 2–3 минут или будет действовать по заранее спланированному протоколу, который уже находится на авианосцах, кораблях, в штабах, расположенных в Балтии, Варшаве,

– объяснил он.

Член Атлантического совета заметил, что дело совсем в другом. В настоящее время президент США Джо Байден не заинтересован в любом обострении ситуации из-за его визита в Польшу в ближайшие две недели.

"А дальше не исключено, что он даже окажется возле Львова", – подчеркнул он.

Романюк добавил, что это впервые, когда американцы не анонсируют, в какой именно польский город улетит глава США.

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