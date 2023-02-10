Такое мнение в эфире 24 Канала выразил политолог Николай Давидюк. Известно, что Риши Сунак не исключает предоставление Украине истребителей.

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Украина вернула Британию в мировые лидеры

По словам Давидюка, Риши Сунак не очень ловок в помощи Украине. Хотя украинцы получают колоссальную поддержку от Британии, но это помощь от двухпартийной системы и монарха.

"Я думаю, что неуверенность Риши Сунака может породить возвращение Бориса Джонсона. Если Сунак будет считать, что это ставит под угрозу интересы Британии, то что же тогда помогает интересам? Сотрудничество и дружба нас (Украина – 24 канал) сделало сильнейшей армией Европы, а их (Британию – 24 канал) вернула в мировые политические военные лидеры", – убежден политолог.

По мнению Николая Давидюка, такие заявления спикера британского премьера – это "тушение информационных пожаров, чтобы в России все успокоились". Он рассказал, что на самом деле Великобритания готовит самолеты для Украины и проводит обучение.

В этом случае идет просто оттягивание времени, чтобы Путина это не разозлило. Но самолеты готовятся, обучение продолжается, я вам раскрою секрет, уже со вчерашнего дня. Задача выбирать самолеты была поставлена давно,

– заметил он.

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Зеленский приехал в Лондон за самолетами

Политолог обратил внимание, что 8 февраля Президент Украины Владимир Зеленский приехал на выступление перед парламентом Великобритании в 900-летнем Вестминстерском зале со шлемом украинского пилота. В этом есть политический символизм, отметил Давидюк.

"Это политический символизм. Заготовленая акция, которая готовилась вместе с визитом. И это главный месседж: "Мы приехали за самолетами". Я думаю, что в этом случае вопрос решен", – добавил он.

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