Свой отказ шведский премьер-министр аргументировал тем, что его стране необходимы эти самолеты. Кроме того, по словам Кристерссона, у Швеции есть определенные сложности с авиацией.

Обратите внимание Словакия обещает предоставить Украине истребители МиГ-29: сколько самолетов получат ВСУ

Швеция не предоставит свои самолеты

Ульф Кристерссон заявил, что увеличение поддержки Украины вооружениями в виде таких истребителей не является вариантом. В частности, потому, что они нужны Швеции.

У нас очень большая потребность в самолетах, которые есть у нас самих,

– заявил Кристерссон.

Кроме авиации, Зеленский попросил также предоставить ракеты дальнего радиуса действия, боеприпасы и артиллерию. На них ответа пока нет.

Обратите внимание! Швеция активно поддерживает Украину, оказывая военную помощь нашему государству. В частности, недавно Стокгольм объявил о планах предоставить нам инновационные артиллерийские системы Archer и с десяток танков Stridsvagn 122, которые фактически являются аналогами немецких Leopard 2.

Словакия готова предоставить свои истребители

Президент Владимир Зеленский во время пребывания в Брюсселе также обратился к правительству Словакии с просьбой предоставить нам свои истребители. У страны есть советские МиГ-29.

Премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что его страна сделает все возможное, чтобы предоставить истребителям. По предварительным данным, Украина может получить 11 или 12 самолетов, которые сейчас находятся в Словакии.

Следует отметить, что разговоры о передаче Украине Миг-29 от Словакии ведутся уже несколько месяцев. В конце 2022 года глава словацкого МИДа Растислав Качер заявил, что Словакия хочет обсудить с НАТО передачу Украине истребителей.