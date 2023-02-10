Свою відмову шведський прем'єр-міністр аргументував тим, що його країні необхідні ці літаки. Крім того, за словами Крістерссона, у Швеції є певні труднощі з авіацією.

Зверніть увагу Словаччина обіцяє надати Україні винищувачі МіГ-29: скільки літаків отримають ЗСУ

Швеція не надасть свої літаки

Ульф Крістерссон заявив, що збільшення підтримки України озброєннями у вигляді таких винищувачів не є варіантом. Зокрема, тому що вони потрібні Швеції.

У нас дуже велика потреба у літаках, які є у нас самих,

– заявив Крістерссон.

Крім авіації, Зеленський також попросив надати ракети далекого радіусу дії, боєприпаси та артилерію. Щодо них відповіді поки немає.

Зверніть увагу! Швеція активно підтримує Україну, надаючи військову допомогу нашій державі. Зокрема нещодавно Стокгольм оголосив про плани надати нам інноваційні артилерійські системи Archer та з десяток танків Stridsvagn 122, які фактично є аналогами німецьких Leopard 2.

Словаччина готова надати свої винищувачі

Президент Володимир Зеленський під час перебування у Брюсселі також звернувся й до уряду Словаччини з проханням надати нам свої винищувачі. Країна має радянські МіГ-29.

Прем'єр-міністр Словаччини Едуард Хегер заявив, що його країна зробить все можливе, аби надати винищувачі. За попередніми даними, Україна може отримати 11 або 12 літаків, які зараз є у Словаччини.

Варто відзначити, що розмови про передачу Україні Міг-29 від Словаччини ведуться вже кілька місяців. Наприкінці 2022 року глава словацького МЗС Растіслав Качер заявив, що Словаччина хоче обговорити з НАТО передачу Україні винищувачів.