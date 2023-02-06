Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, проверка боевой готовности, которую объявили в военной академии в Беларуси – лишь формальность.

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Минобороны Беларуси не сообщило никаких деталей относительно цели этой проверки.

В действиях Лукашенко – ничего нового

Жданов считает, что это не более чем имитация активных действий, которую Беларусь пытается показать России.

Это (внезапная проверка боевой готовности – 24 Канал) только видимость деятельности для "союзного государства". Александр Лукашенко прибегает к своим старым проверенным методам,

– сказал военный эксперт.

Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Минск почти 20 раз объявлял проверку состояния боеспособности белорусских войск.

Олег Жданов оценил угрозу со стороны Беларуси: смотрите видео

Внезапные проверки – только картинка для Путина

Также в Беларуси более полугода продолжались военные учения, сроки завершения которых постоянно переносились.

"Вот у них был перерыв в проверках, а теперь снова началось. Надо же показывать какую-то активную деятельность для Владимира Путина", – отметил Жданов.

Военный эксперт предположил, что, возможно, белорусское военное руководство что-то "недопроверяло", поэтому решило вновь создать иллюзию инспектирования боевой готовности своих войск.

Ситуация в Беларуси: коротко