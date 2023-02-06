Такое мнение 24 Каналу выразил военный эксперт Олег Жданов. По его словам, проверка боевой готовности, которую объявили в военной академии в Беларуси – лишь формальность.
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Минобороны Беларуси не сообщило никаких деталей относительно цели этой проверки.
В действиях Лукашенко – ничего нового
Жданов считает, что это не более чем имитация активных действий, которую Беларусь пытается показать России.
Это (внезапная проверка боевой готовности – 24 Канал) только видимость деятельности для "союзного государства". Александр Лукашенко прибегает к своим старым проверенным методам,
– сказал военный эксперт.
Он напомнил, что с начала полномасштабного вторжения России в Украину Минск почти 20 раз объявлял проверку состояния боеспособности белорусских войск.
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Внезапные проверки – только картинка для Путина
Также в Беларуси более полугода продолжались военные учения, сроки завершения которых постоянно переносились.
"Вот у них был перерыв в проверках, а теперь снова началось. Надо же показывать какую-то активную деятельность для Владимира Путина", – отметил Жданов.
Военный эксперт предположил, что, возможно, белорусское военное руководство что-то "недопроверяло", поэтому решило вновь создать иллюзию инспектирования боевой готовности своих войск.
Ситуация в Беларуси: коротко
- В Беларуси вблизи границы с Украиной постоянно происходит перемещение сил и техники оккупантов. Такие действия враждебное руководство называет "военными учениями".
- Интересно, что после окончания очередных учений в Беларуси авиагруппировка врага оставалась на границе. Однако 5 февраля из приграничной территории с Украиной отвели 12 вертолетов России.
- Министр обороны Украины Алексей Резников заявил о высокой вероятности того, что Россия начнет возможное новое вторжение уже в феврале. Резников добавил, что Минобороны не зафиксировало на территории Беларуси сформированных ударных группировок для наступления на Киев – там нет такой концентрации российских войск.
- По состоянию на сегодняшний день на полигонах республики находится не более 12 тысяч российских захватчиков.