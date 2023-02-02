Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Башня", политический и экономический эксперт Валерий Клочок. По его словам, ситуация с Беларусью имеет другой вектор.
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Обострение отношений между Путиным и Лукашенко
Валерий Клочок сообщил, что Путин вызвал Лукашенко "на ковер", а тот его тупо послал. В частности, так, по крайней мере, это выглядит.
"Вместо него полетел в Зимбабве", – объяснил он.
По его мнению, Лукашенко так было удобнее.
Если обратить сейчас внимание, то контактов между Лукашенком и Путиным несколько уменьшилось,
– подчеркнул он.
По мнению Клочко, об этом свидетельствуют заявления Лукашенка, адресованные Путину.
"Мол, Украина якобы предлагала пакт о ненападении подписывать и так далее", - отметил он.
Но даже официальные комментарии по этому поводу не столь важны, как направленность самих месседжей. К тому же, Лукашенко говорил Сергею Лаврову, руководителю российского Министерства иностранных дел, что Украина молодец и абсолютно не провоцирует Беларусь.
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Уменьшилось ли давление на Беларусь
Политический эксперт рассказал, что ситуация меняется.
Сейчас такой негласный диалог западного мира, объединенного Запада с Беларусью, с Лукашенком, чтобы он не присоединялся в дальнейшем к войне,
– объяснил он.
Валерий Клочок добавил, что можно говорить о том, что Путин наращивает что-то в Беларуси, но это не совсем так.
"Мы прекрасно видим и знаем, что военная техника, которая ездила по Беларуси, в частности, мониторинговые группы сообщали, это банальные карусели", – отметил он.
Политический эксперт добавил, что все же Украина не сбрасывает с рычагов вероятность угрозы.
Но думаю, что там будет карта разыграна по-другому,
– объяснил он.
Одной из причин можно считать Грузию.
Что не так с Грузией
Клочок подчеркнул, что Грузия, которая находится в не очень привлекательном географическом положении, может вляпаться в неприятную историю. Государство это понимает.
"Сейчас заявления не случайно раздаются, поэтому они реально боятся российской аннексии", – рассказал он.
По его мнению, грузинам нечем сопротивляться. Ожидать помощи от Украины – не лучший вариант.
Украинцы будут очень и очень контроверсионны относительно позиции, чтобы единогласно сказать: "Окей", когда Грузия уже практически второй год терпит российскую агрессию,
– объяснил Клочок.
По его словам, украинцам нужно быть реалистами и отстаивать мнение о необходимости защищать свои границы.
Обучение России и Беларуси: последние новости
- Накануне стало известно, что оккупанты снова перебросили свои подразделения в Беларусь для подготовки. Между тем некоторые военные, что уже прошли обучение, вернувшиеся в Россию, откуда будут переведены на оккупированные территории Украины, где ведутся бои.
- В декабре в Беларуси по приказу Лукашенко начали внезапную проверку войск. К проверке привлекли 2 танковых роты 7 отдельного танкового батальона.
- С 16 января началось очередное совместное военное обучение Беларуси и России. Эти учения проходят практически постоянно.
- Кстати, в Беларуси, вероятно, идет скрытая мобилизация. Там появились интересные надписи на вокзале. мужчин заманивают к военкоматам.