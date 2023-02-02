Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа", політичний та економічний експерт Валерій Клочок. За його словами, ситуація з Білоруссю має інший вектор.

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Загострення відносин між Путіним і Лукашенком

Валерій Клочок повідомив, що Путін викликав Лукашенка "на килим", а той його тупо послав. Зокрема, так принаймні це виглядає.

"Замість нього полетів до Зімбабве", – пояснив він.

На його думку, Лукашенко так було зручніше.

Якщо звернути зараз увагу, то контактів між Лукашенком і Путіним дещо поменшало,

– наголосив він.

На думку Клочка, про це свідчать заяви Лукашенка, адресовані Путіну.

"Мовляв, Україна нібито пропонувала пакт про ненапад підписувати й так далі", – зауважив він.

Але навіть офіційні коментарі з цього приводу не такі важливі, як спрямованість самих меседжів. До того ж Лукашенко говорив Сєргєю Лаврову, очільнику російського Міністерства закордонних справ, що Україна молодець і абсолютно не провокує Білорусь.

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Чи зменшився тиск на Білорусь

Політичний експерт розказав, що наразі ситуація змінюється.

Зараз є такий негласний діалог західного світу, об’єднаного Заходу з Білоруссю, з Лукашенком, аби він не долучався надалі до війни,

– пояснив він.

Валерій Клочок додав, що можна говорити про те, що Путін нарощує щось в Білорусі, але то не зовсім так.

"Ми чудово бачимо і знаємо, що військова техніка, яка їздила по Білорусі, зокрема, моніторингові групи повідомляли, це банальні каруселі", – зосередив увагу він.

Політичний експерт додав, що все ж Україна не скидає з важелів імовірність загрози.

Але думаю, що там буде карта розіграна по-іншому,

– пояснив він.

Однією із причин можна вважати Грузію.

Що не так із Грузією

Клочок наголосив, Грузія, яка знаходиться в не дуже привабливому географічному становищі, може вляпатися в неприємну історію. Держава це розуміє.

"Зараз заяви не випадково лунають, тому вони реально бояться російської анексії", – розповів він.

На його думку, грузинам немає чим чинити опір. Очікувати ж допомоги від України – не найкращий варіант.

Українці будуть дуже і дуже контроверсійні щодо позиції, щоб одноголосно сказати: "Окей", коли Грузія вже практично другий рік толерує російській агресії,

– пояснив Клочок.

За його словами, українцям треба бути реалістами і відстоювати думку про необхідність захищати свої кордони.

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