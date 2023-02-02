24 Канал звернувся за коментарем до Міграційної служби. Там запевнили, що інформація не відповідає дійсності. Розповідаємо усе, що відомо про ситуацію наразі.

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Що сталось

Олексій Лазарєв, позивний "Вуж" намагався отримати посвідку на проживання, а дружина – Вероніка Янович подавала документи на отримання статусу біженки.

Про відмову у міграційній службі повідомив сам Лазарєв у твітері. Він зауважив, що у нього та дружини навіть не прийняли документи у відомстві.



Пара військових-добровольців з Білорусі захищали Україну у складі полку імені Кастуся Калиновського / Фото твітер Олексія Лазарєва

"Загрожує смертна кара": чому не можуть повернутись в Білорусь

Тепер подружжя можуть депортувати з України, а у Білорусі їм загрожує смертна кара за держзраду, оскільки вони воювали проти російських окупантів на боці України.

Геть з України, Олексій Лазарєв некрасівий! Геть з України! Геть! (с) Міграційна служба України,

– іронічно написав колишній доброволець.

Лазарєв запевнив, що документи у них навіть не прийняли

Колишній доброволець заявив, що не буде відмовлятись від бажання отримати документи на проживання та дочекається письмової відмови від міграційної служби.

"Насправді я буду чекати письмової відмови (бо це зробили телефоном, тобто відмовилися приймати документи). Що далі? Не знаю. Боротися з ДМС можна довго, але як при цьому жити – сказати важко",

– зазначив Лазарєв, додавши, що варіант зі скаргою до суду буде тривалим, дороговартісним, однак не обов'язково результативним.

Подружжя вступило до полку (тоді ще батальйону) Калиновського на початку російського вторгнення. У березні 2022 року вони повінчалися у Києві. Пара не приховувала участі у війні та активно вела соцмережі, розповідаючи про будні захисників на фронті.

Коментар міграційної служби

Державна міграційна служба спростувала інформацію щодо відмови в оформленні документів на право проживання в Україні громадянам Республіки Білорусь – Олексію Лазарєву та Вероніці Янович.

На підставі перевірки не встановлено жодного факту офіційного звернення, а відповідно і відмови зазначеним громадянам Білорусі в оформленні будь-яких документів на право проживання в Україні,

– наголосили у відомстві.

Зазначають, що під час особистого прийому подружжя підтвердило, що вони не зверталися до підрозділів ДМС з офіційними заявами й офіційних відмов також не отримували.

Також у ДМС наголосили, що дотримуються послідовної політики щодо врегулювання правового статусу іноземних громадян, які захищали територіальну цілісність України, виходячи із конкретної ситуації кожної особи.

Важливо! Керівництву Головного управління міграційної служби Львівської області поставлено завдання детально розібратися в обставинах та вжити заходів для розв'язання питання.

Крім того, за даними міграційної служби, подружжя розпочало офіційні процедури врегулювання свого статусу перебування на території України.