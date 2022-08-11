Основні чинники військової присутності ворога – страх та гроші. Про це заявив заступник начальника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ Олексій Громов, інформує 24 канал.

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Чому білоруси воюють за росію

За словами Громова, основний мотив білоруських найманців – гроші. Ніякої ідеологічної складової в діях окупаційних військ немає.

Страх і гроші – основні чинники російської військової присутності,

– наголосив Громов.

У Генштабі зазначили, що окупанти запрошують на полігони білорусі іноземних представників – з Сирії, Малі, Лаоса, Узбекистану.

"Є підозри, що саме напередодні Дня Незалежності України росія може влаштувати провокацію на білоруському полігоні, з загибеллю іноземців. Щоб демонізувати ЗСУ та втягнути білорусь остаточно у воєнні дії", – додав Громов.

білоруси хочуть захищати Україну

13 липня білоруський прикордонник незаконно, під обстрілами перетнув кордон зі сторони Волині – його затримали. Виявилось, чоловік порушив кордон, аби доєднатися до Сил оборони України у війні проти російських окупантів.

За Україну також воює багато білорусів. Так, батальйон білоруських добровольців імені Кастуся Калиновського реорганізували в полк. У нього увійшли 2 підрозділи.

Раніше повідомлялося, що полк білоруських добровольців імені Калиновського, який приєднався до ЗСУ, першим піде проти сил лукашенка, якщо ті нападуть на Україну. Про це заявив командир батальйону.

Чи можливий наступ білорусі на Україну

Самопроголошений президент білорусі олександр лукашенко усіма способами відтягує вторгнення в Україну.

Військовий оглядач Денис Попович заявив, що білоруська армія наразі не готова до наступу на Україну. Початку бойових дій не хоче і білоруське суспільство.

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