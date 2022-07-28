путін тисне на лукашенка, аби той віддав наказ. Про це 24 розповів військовий оглядач Денис Попович.
Не пропустіть У Зеленського показали, як готуються до можливого наступу з білорусі
Ми бачимо, що у білорусі декілька разів продовжували військові навчання. Також пройшли мобілізаційні збори, які не дали жодних обнадійливих результатів.
білорусь не готова до війни
Варто розуміти, що білоруські збройні сили давно ні з ким не воювали. Попович зауважив, що білоруська армія наразі не готова до наступу на Україну. Початку бойових дій не хоче і білоруське суспільство. "У них виникають питання: Навіщо воювати проти України? Які цілі будуть переслідувати", – сказав військовий оглядач.
Загальна готовність білоруської армії не є оптимістичною,
– відзначив Попович.
Потрібно вернути увагу на 2 речі
Військовий оглядач переконаний, що розмірковуючи про наступ з боку білорусі потрібно зважати на 2 речі:
- На початку липня відбувалося відвантаження боєприпасів та військової техніки до росіян. Попович пояснює: коли армія готується до наступу, вона не знімає техніку зі зберігання і не передає її третій стороні. "Вона ставить її на озброєння власних Збройних сил", – сказав він.
- На думку начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, ударів від білорусі чекати не варто.
Можливість наступу білорусі: останні новини
- На думку ексспівробітника СБУ Івана Ступака, лукашенко розуміє, що в Україні з його армією зроблять "фарш-вінегрет". Саме тому він намагається маневрувати та уникати наступу.
- Тероборонівці розповіли, що на кордоні Україні та білорусі немає ознак наступальних формувань. Вони запевнили, що рубіж надійно контролюють.
- Білоруський опозиціонер Павло Латушко вважає, що коли на території білорусі з'явиться більше російських військових, тоді й зросте в кілька разів реальна загроза вторгнення сил білорусі та росії. А Інший сценарій – малоймовірний.
- Тим часом білоруський диктатор наказав озброїти єгерів. Своє рішення він аргументував традиційним "а раптом що".
- Крім того, лукашенко хоче ледь не вдвічі збільшити свою армію – з 45 до 80 тисяч. Однак на якість війська це ніяк не вплине.
- У Нацгвардії зауважили, що створення ударних угруповань, які були б здатними й готовими напасти з території білорусі, не спостерігається.
- В Офісі Президента також вважають ймовірність наступу наднизькою. Михайло Подоляк наголосив, що у білорусів немає таких настроїв, як у росіян. А на чудернацькі заяви лукашенка взагалі не варто зважати.
Чому лукашенко відтягує наступ, – Попович: дивіться відео