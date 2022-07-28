путін тисне на лукашенка, аби той віддав наказ. Про це 24 розповів військовий оглядач Денис Попович.

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Ми бачимо, що у білорусі декілька разів продовжували військові навчання. Також пройшли мобілізаційні збори, які не дали жодних обнадійливих результатів.

білорусь не готова до війни

Варто розуміти, що білоруські збройні сили давно ні з ким не воювали. Попович зауважив, що білоруська армія наразі не готова до наступу на Україну. Початку бойових дій не хоче і білоруське суспільство. "У них виникають питання: Навіщо воювати проти України? Які цілі будуть переслідувати", – сказав військовий оглядач.

Загальна готовність білоруської армії не є оптимістичною,

– відзначив Попович.

Потрібно вернути увагу на 2 речі

Військовий оглядач переконаний, що розмірковуючи про наступ з боку білорусі потрібно зважати на 2 речі:

На початку липня відбувалося відвантаження боєприпасів та військової техніки до росіян. Попович пояснює: коли армія готується до наступу, вона не знімає техніку зі зберігання і не передає її третій стороні. "Вона ставить її на озброєння власних Збройних сил", – сказав він. На думку начальника Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирила Буданова, ударів від білорусі чекати не варто.

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