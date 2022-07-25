У травні самопроголошений президент наказав видати табельну зброю рятувальникам. Тепер поставив перед фактом голову держінспекції юрія тертеля, публікують уривок з зустрічі білоруські ЗМІ.

До теми лукашенко розуміє, що від його армії в Україні залишиться фарш-вінегрет, – ексспівробітник СБУ

держінспекція – воєнізована структура, – лукашенко

Політик наголосив, що держінспекція охорони тваринного та рослинного світу і так воєнізована структура. Він зауважив, що коли призначав туди тертеля, то очікував, що ця складова буде посилена.

Я зустрічався з міністром надзвичайних ситуацій і дав йому зрозуміти, щоб серед міцних мужиків, сам розумієш, бо раптом що – важкі часи, створити хороший воєнний підрозділ,

– пояснював лукашенко тертелю.

Самопроголошений президент запевнив, що в мнс вже кілька тисяч осіб "на всяк випадок" він має. У тертеля ще більше завдання – поставити "під рушниці" всю держінспекцію. Також лукашенко наказав "підівчити хлопців" та скласти план заходів.

Зверніть увагу! Згадав політик і про "досвід України". Мовляв, українці "розвалили країну і були непідготовленими". лукашенко запевняє, що ЗСУ "просто хапають людей і відправляють на фронт".

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тертель раніше працював в мвс та збройних силах білорусі

Не дивно, що лукашенко з проханням "озброювати країну" звернувся саме до тертеля. Теперішній голова держінспекції має великий досвід роботи у правоохоронних органах та білоруській армії, зокрема – в прикордонних військах.

Ситуація на кордоні України та білорусі: останні новини

У Волинській області 25 липня збили 2 ворожі безпілотники. На жаль, уламок одного упав на житловий будинок, загинула людина. Ще двоє – дістали поранення.

Тим часом волинські тероборонці кажуть, що наступальних угруповань біля кордону вони не бачать.

Разом з тим у білорусі в черговий раз продовжили військові навчання. Цього разу – до кінця липня.

Дізнайтесь у відео – чому білорусь продовжила військові навчання: