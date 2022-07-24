Про це розповіли у 100 Окремій бригаді територіальної оборони Волині. Вони запевнили, що з іншими складовими сил оборони області надійно контролюють рубіж.

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"Зберігається загроза авіаційних та ракетних ударів військами росії з території білорусі по об'єктах на території України", – зазначили захисники.

росія поширює брехню про оборону Волині

Тероборонці Волині зазначили, що окупанти намагалися їх дискредитувати. Зокрема, нещодавно відбулася інформаційна атака з боку міністерства оборони росії. Речник відомства окупантів назвав 100 окрему бригаду "розформованими", "роззброєними" та "взятими під варту".

На тлі недолугих і абсолютно брехливих заяв ворога підрозділи нашої бригади з особливим завзяттям продовжують відточувати свою бойову готовність, гартувати морально-психологічний дух, нарощувати інженерні загородження та зміцнювати фортифікаційні споруди,

– написали захисники.

лукашенко все розуміє

Ексспівробітник СБУ, експерт Інституту майбутнього Іван Ступак сказав, що у білорусі мізерна кількість людей підтримує російську агресію проти України. Самопроголошений президент олександр лукашенко зважає на ці настрої й намагається маневрувати, щоб не починати сухопутний наступ.

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Настрої білорусів

Ексміністр культури білорусі Павло Латушко розповів, що у білорусі є чітке розмежування суспільства. За його словами, диктатора підтримують 20 – 25%. Водночас дуже чітко виділяється активна частина населення, що готова до активної боротьби.

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