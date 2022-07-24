Об этом рассказали в 100 Отдельной бригаде территориальной обороны Волыни. Они заверили, что с другими составляющими сил обороны области надежно контролируют предел.

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"Сохраняется угроза авиационных и ракетных ударов войсками россии с территории беларуси по объектам на территории Украины", – отметили защитники.

россия распространяет ложь об обороне Волыни

Тероборонцы Волыни отметили, что оккупанты пытались их дискредитировать. В частности, недавно произошла информационная атака со стороны министерства обороны россии. Представитель ведомства оккупантов назвал 100 отдельную бригаду "расформированными", "разоруженными" и "заключенными под стражу".

На фоне нелепых и абсолютно лживых заявлений врага подразделения нашей бригады с особым рвением продолжают оттачивать свою боевую готовность, закалять морально-психологический дух, наращивать инженерные заграждения и укреплять фортификационные сооружения.

– написали защитники.

лукашенко все понимает

Экс-сотрудник СБУ, эксперт Института будущего Иван Ступак сказал, что в беларуси ничтожное количество людей поддерживает российскую агрессию против Украины. Самопровозглашенный президент Александр Лукашенко учитывает эти настроения и пытается маневрировать, чтобы не начинать сухопутное наступление.

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Настроения белорусов

Экс-министр культуры беларуси Павел Латушко рассказал, что в беларуси есть четкое разграничение общества. По его словам, диктатора поддерживают 20 – 25%. В то же время очень четко выделяется часть населения, готовая к активной борьбе.

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