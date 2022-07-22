Несмотря на это, лукашенко не изменит свою политику. Об этом 24 каналу рассказал Павел Латушко – белорусский оппозиционер, бывший дипломат и экс-министр культуры.

Внимание лукашенко в очередной раз заговорил об отходе от власти – на этот раз вспомнил о войне в Украине

По его словам, беларусь и дальше будет единственным союзником россии.

Это единственная его опора, чтобы в дальнейшем сохранить его нелегитимные власти в беларуси,

– сказал Латушко.

Поэтому, подчеркнул, фактически все, что произносит лукашенко – нарратив кремля. И заверил, что тезис, мол, если бы ему не удалось сохранить власть, то Украине было бы намного хуже, – ошибочен.

"Лживость состоит в том, что ни одна демократическая власть в беларуси никогда бы не инициировала ни одной агрессии или антиукраинских акций или действий. У нас нет для этого ни оснований, ни причин – как исторических, так и текущих", – добавил оппозиционер.

Угроза со стороны беларуси

И отметил, что он уверен в победе Украины, а лукашенко – просто сказочный лжец. Однако это не отменяет факта вероятной угрозы со стороны беларуси.

"Так что нужно усилить давление на режим лукашенко через санкции, уголовную ответственность и последующую полную изоляцию. Режим лукашенко трещит, экономика падает. Дестабилизация режима лукашенко в Беларуси больше гарантирует не вхождение войск в Украину, чем тезис о том, чтобы не "раздражать дикатора", – подытожил Латушко.

лукашенко снова опозорился на интервью и заговорил об уходе от власти

Самопровозглашенный белорусский диктатор александр лукашенко снова опозорился на интервью. В этот раз он попытался оправдать войну против Украины и нежелание покидать свой пост.

Так, тот заявил, что остается у власти, потому что это якобы "решение его народа". По его мнению, ему удалось спасти беларусь от судьбы Украины.

Также лукашенко вполне серьезно считает, что Украине нужно сдаться и принять условия россии.

Более того, он просит Запад не предоставлять Украине оружие, которое бьет на 200 – 300 километров.

Режим лукашенко трещит: смотрите видео