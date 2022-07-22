Попри це, лукашенко не змінить свою політику. Про це 24 каналу розповів Павло Латушко – білоруський опозиціонер, колишній дипломат та ексміністр культури.

Увага лукашенко вкотре заговорив про відхід від влади – цього разу згадав про війну в Україні

За його словами, білорусь і надалі буде єдиним союзником росії.

Це єдина його опора, щоб надалі зберегти його нелегітимної влади в білорусі,

– сказав Латушко.

Тому, наголосив, фактично все, що вимовляє лукашенко – наративи кремля. І запевнив, що теза, мовляв, якщо б йому не вдалося зберегти владу, то Україні було б нібито набагато гірше, – хибна.

"Брехливість полягає в тому, що жодна демократична влада в білорусі ніколи б не ініціювала жодну агресію або антиукраїнські акції чи дії. У нас немає для цього ні підстав, ні причин – як історичних, так і поточних", – додав опозиціонер.

Загроза з боку білорусі

І зазначив, що він впевнений у перемозі України, а лукашенко – просто казковий брехун. Однак це не скасовує факту ймовірної загрози з боку білорусі.

"Тож потрібно посилити тиск на режим лукашенка через санкції, кримінальну відповідальність та подальшої повної ізоляції. Режим лукашенка тірщить, економіка падає. Дестабілізація режиму лукашенка в білорусі більше гарантує не входження військ в Україну, аніж теза про те, щоб не "дратувати дикатора", – підсумував Латушко.

лукашенко знову осоромився на інтерв'ю та заговорив про відхід від влади

Самопроголошений білоруський диктатор олександр лукашенко знову осоромився на інтерв'ю. Цього разу він спробував виправдати війну проти України та небажання покидати свій пост.

Так, той заявив, що залишається при владі, бо це нібито "рішення його народу". На його думку, йому вдалося врятувати білорусь від долі України.

Також лукашенко цілком серйозно вважає, що Україні потрібно здатися та прийняти умови росії.

Ба більше, він просить Захід не надавати Україні зброю, яка б'є на 200 – 300 кілометрів.

Режим лукашенка тріщить: дивіться відео