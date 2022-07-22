Попри це, лукашенко не змінить свою політику. Про це 24 каналу розповів Павло Латушко – білоруський опозиціонер, колишній дипломат та ексміністр культури.
Увага лукашенко вкотре заговорив про відхід від влади – цього разу згадав про війну в Україні
За його словами, білорусь і надалі буде єдиним союзником росії.
Це єдина його опора, щоб надалі зберегти його нелегітимної влади в білорусі,
– сказав Латушко.
Тому, наголосив, фактично все, що вимовляє лукашенко – наративи кремля. І запевнив, що теза, мовляв, якщо б йому не вдалося зберегти владу, то Україні було б нібито набагато гірше, – хибна.
"Брехливість полягає в тому, що жодна демократична влада в білорусі ніколи б не ініціювала жодну агресію або антиукраїнські акції чи дії. У нас немає для цього ні підстав, ні причин – як історичних, так і поточних", – додав опозиціонер.
Загроза з боку білорусі
І зазначив, що він впевнений у перемозі України, а лукашенко – просто казковий брехун. Однак це не скасовує факту ймовірної загрози з боку білорусі.
"Тож потрібно посилити тиск на режим лукашенка через санкції, кримінальну відповідальність та подальшої повної ізоляції. Режим лукашенка тірщить, економіка падає. Дестабілізація режиму лукашенка в білорусі більше гарантує не входження військ в Україну, аніж теза про те, щоб не "дратувати дикатора", – підсумував Латушко.
лукашенко знову осоромився на інтерв'ю та заговорив про відхід від влади
- Самопроголошений білоруський диктатор олександр лукашенко знову осоромився на інтерв'ю. Цього разу він спробував виправдати війну проти України та небажання покидати свій пост.
- Так, той заявив, що залишається при владі, бо це нібито "рішення його народу". На його думку, йому вдалося врятувати білорусь від долі України.
- Також лукашенко цілком серйозно вважає, що Україні потрібно здатися та прийняти умови росії.
- Ба більше, він просить Захід не надавати Україні зброю, яка б'є на 200 – 300 кілометрів.
Режим лукашенка тріщить: дивіться відео