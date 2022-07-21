Журналіст France Press вирішив поспілкуватися з білоруським диктатором олександром лукашенком. Як і очікувалося, той видав такий потік брехні та маніпуляцій, який би ніколи не змогла проговорити бодай трішки адекватна людина.

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Черговий потік брехні від лукашенка

лукашенко заявив, що залишається при владі, бо це "рішення його народу". На його думку, йому вдалося врятувати білорусь від долі України.

Ті, хто в 2020 році виходити на вулиці, "очухалися". Я знаю настрій людей. Якби я пішов – країна і політика була б інша. Було б гірше, ніж в Україні,

– заявив самопроголошений диктатор.

Не обійшлося й без спроб виправдати війну російських окупантів проти нашої держави. лукашенко цілком серйозно вважає, що Україні потрібно здатися та прийняти умови росії. Він свято переконаний, що Київ готовий піти на такий крок, але заважає колективний Захід. Те, що українці, на відміну від нього та його народу, готові битися за свою незалежність, у його маразматичні думки не приходить.

"Що для цього треба зробити – прийняти умови росії та пообіцяти, що на території України ніколи не буде зброї, яка буде погрожувати росії. Це головне", – сказав він.

Також він просить Захід не надавати Україні зброю, яка б'є на 200 – 300 кілометрів, і тоді росія гарантує безпеку. Йому варто сприйняти іншу реальність – з допомогою цієї зброї ЗСУ гарантують безпеку всьому цивілізованому світу від росіян та білорусів.

Окрім того, лукашенко спробував ображено надути губки через те, що "українці ображають та демонізують путіна". Мовляв, це не було причиною війни, але створювало поганий фон. Як і всі диктатори-боягузи, Лукашенко та Путін не люблять вислуховувати всю правду про себе.

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