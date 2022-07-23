Нещодавно в білорусі були опубліковані результати опитування щодо можливої військової кампанії в Україні. Виявилося, що надзвичайно мізерна чисельність людей підтримує такі дії. Про це в ефірі 24 каналу розповів ексспівробітник СБУ, експерт Інституту майбутнього Іван Ступак.

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На його думку, лукашенко зважає на ці настрої, ким би він себе не вважав. Адже нещодавно він заявив, що "президентами не стають, президентами народжуються". Тобто білоруський диктатор присвоює собі якусь божественну частину: "я народився спеціально для того, щоб керувати".

Я впевнений, що він дуже сильно розмірковує над тим, щоб не входити в Україну. Намагається максимально маневрувати, балансувати, як еквілібрист, – і щоб путіну догодити, і не втрапити в цю халепу,

– пояснив Іван Ступак.

"Він же бачить як це відбувається. Тому, щоб він не казав, щоб не розказував: "Україну в фарш-вінегрет", але він розуміє, що фарш-вінегрет буде від його військових", – додав Ступак.

Ексспівробітник СБУ пригадав, що нещодавно було інтервʼю лукашенка, в якому звучало таке його формулювання: "а не треба було путіна ображати".

"Я для себе розумію, що в путіна оцей весь наступ – це більш емоційна історія. Нічого не було підготовлено до війни, тільки особиста образа однієї конкретної маленької людини, яка поставила весь світ в букву "зю". Й ми тепер це все вигрібаємо", – додав експерт.

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