Очільник кремля та самопроголошений президент білорусі говорили про економіку та проєкти щодо заміни імпорту. Адже після західних санкцій за вторгнення в Україну агресорам вже не так солодко живеться.

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Деталі про розмову диктаторів

Пропагандистські ЗМІ зазначили, що президенти говорили про порядок денний на міжнародній арені. Чи стосувалися їхня розмова України – видання не уточнили.

Водночас вони зазначили, що путін проінформував свою маріонетку про візит в Іран. Також політики обговорили призначення нового посла білорусі у росії.

білорусь продовжила військові навчання

Зранку 22 липня Генеральний штаб Збройних Сил України повідомив, що влада білорусі вкотре вирішила продовжити військові навчання біля кордону з нашою державою. На цей раз їхнє завершення перенесли на 31 липня. Скільки разів ще переноситимуть дедлайн – невідомо.

Водночас у Генштабі запевнили, що ситуація на Волинському та Поліському напрямках залишилася без значних змін.

За даними української розвідки, у білорусі біля кордону України дислокуються 6 батальйонних тактичних груп. Ворожі сили перебувають у повній бойовій готовності, однак до відкриття нового фронту вони не готуються.

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