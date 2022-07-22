Глава кремля и самопровозглашенный президент Беларуси говорили об экономике и проектах по замене импорта. Ведь после западных санкций за вторжение в Украину агрессорам уже не так сладко живется.

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Детали о разговоре диктаторов

Пропагандистские СМИ отметили, что президенты говорили о повестке дня на международной арене. Относились ли их разговоры Украины – издание не уточнили.

В то же время они отметили, что пути проинформировали свою марионетку о визите в Иран. Также политики обсудили назначение нового посла Беларуси в России.

Беларусь продолжила военные учения

Утром 22 июля Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что власти Беларуси в очередной раз решили продолжить военные учения у границы с нашим государством. В этот раз их завершение перенесли на 31 июля. Сколько раз еще будут переносить дедлайн – неизвестно.

В Генштабе заверили, что ситуация на Волынском и Полесском направлениях осталась без значительных изменений.

По данным украинской разведки, в Беларуси у границы Украины дислоцируются 6 батальонных тактических групп . Вражеские силы находятся в полной боевой готовности, однако к открытию нового фронта они не готовятся.

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