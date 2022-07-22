Глава внешней разведки Эстонии Микк Марран заявил, что Украина победит в этой войне, хотя эта победа и будет нескоро. При этом он не ожидает, что нам удастся вернуть все оккупированные земли.

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Стратегические цели путина

По словам Маррана, разница между стратегическими целями путина и ситуацией на местах увеличивается с каждым днем.

Глава эстонской разведки подчеркнул, что долгосрочная цель путина – взять под контроль Киев и устранить украинское правительство. Также у российского диктатора есть и другие цели.

В среднесрочной перспективе он хочет установить сухопутное сочетание с сепаратистским Приднестровьем в Молдове, а в краткосрочной перспективе он по-прежнему сосредоточен на Донбассе,

– сказал Марран.

Он также заметил, что у российской армии нет возможности "включить вторую передачу", поэтому москва сознательно прикладывает в Украине максимум возможных усилий. По словам Маррана, за последние 5 месяцев все уже показали, кто и на что способен.

Эстония поддерживает Украину

С момента полномасштабного вторжения российских войск на территорию Украины Эстония оказала много помощи нашим войскам. В мае общая сумма посланного вооружения составила примерно 230 миллионов евро.

Также парламент Эстонии принял внесение изменений в Закон о гражданстве. Паспорт может быть аннулирован, если человек вступил на государственную или военную службу иностранного государства или военной организации, если такая служба связана с угрозой общественному порядку или национальной безопасности Эстонии. К примеру, Эстония может лишить эстонского гражданства людей, которые едут воевать в Украину на стороне России.

Российский экипаж из ралли Николая Грязина и его штурмана Константина Александрова планировали выступить на этапе чемпионата мира в Эстонии. Но власти этой страны не разрешили россиянам въезд. Хотя организаторы ралли допустили российский экипаж к соревнованиям.

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