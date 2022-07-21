Информацию, что путину понадобилась помощь медиков, распространили в телеграм-каналах, сообщает 24 канал. Это лишь подпитывает слухи о вероятной болезни президента государства-агрессора.
Читайте также Ничего хорошего для россиян и путина: Данилов вспомнил собственный опыт визита в Иран
Едва вышел из самолета
В сети смеются, что, вероятно, целью визита путина в Иран была демонстрация того, как он неуверенно хромает, неестественно прижимая руку к телу.
Так, сетью разлетелось видео, как путин выходит из самолета. Он пытался сойти с нижней ступени, странно спрыгнул и сделал вид, что так и нужно.
Во время встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси российский диктатор сидел в кресле, широко расставив ноги. Кстати, путина усадили не за многометровый стол, как он привык, а просто на стул. Правда, кресло отодвинули на несколько метров.
В кремле, как всегда, говорят о "вбросах Запада"
В Москве прокомментировали странное поведение путина в Тегеране. Его спикер дмитрий песков назвал все вбросами и фейками западных СМИ.
Песков уверял якобы у президента россии все хорошо.
Может заинтересовать – в ЦРУ оценили состояние здоровья путина: видео