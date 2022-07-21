Информацию, что путину понадобилась помощь медиков, распространили в телеграм-каналах, сообщает 24 канал. Это лишь подпитывает слухи о вероятной болезни президента государства-агрессора.

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Едва вышел из самолета

В сети смеются, что, вероятно, целью визита путина в Иран была демонстрация того, как он неуверенно хромает, неестественно прижимая руку к телу.

Так, сетью разлетелось видео, как путин выходит из самолета. Он пытался сойти с нижней ступени, странно спрыгнул и сделал вид, что так и нужно.

Во время встречи с президентом Ирана Ибрахимом Раиси российский диктатор сидел в кресле, широко расставив ноги. Кстати, путина усадили не за многометровый стол, как он привык, а просто на стул. Правда, кресло отодвинули на несколько метров.

В кремле, как всегда, говорят о "вбросах Запада"

В Москве прокомментировали странное поведение путина в Тегеране. Его спикер дмитрий песков назвал все вбросами и фейками западных СМИ.

Песков уверял якобы у президента россии все хорошо.

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