Об этом Уильям Бернс говорил на Аспенском форуме безопасности 20 июля. К слову, в конце июня путин посещал Туркменистан, где, что заметил весь мир, много кашлял во время своего пресс-подхода.

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Что сказал глава ЦРУ о путине

Руководителя Центрального разведывательного управления журналисты спросили напрямую: "Здоров ли путин?". Ответ тоже был достаточно прямым.

Слишком здоров. Насколько мы можем судить, он абсолютно здоров,

– сказал Бернс.

Однако он акцентировал, что это заявление "не является формальным суждением разведки". Этот форум состоялся на следующий день после того, как путин посетил Иран.

Что ранее сообщали о болезнях путина

В целом в последние месяцы было очень много сообщений о том, что тиран борется с онкологией. В частности, 2 июня издание Newsweek сообщило об этом со ссылкой на 3 американских чиновников. Мол, в разведке США знают, что диктатор в апреле прошел курс лечения рака на поздней стадии.

Следует отметить, что комментировал болезнь путина и руководитель Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов. Он 13 мая сказал, что это не безосновательные слухи.

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