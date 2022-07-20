Из-за санкций в россии будет все темнее с каждым днем

Эту возможность для 24 канала прокомментировал секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов. В эксклюзивном интервью он вспомнил свой визит в Иран после того, как там был сбит "Боинг" украинской авиакомпании МАУ.

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Там Данилов встречался с должностными лицами и собственными глазами видел, как живет страна, которая находится под санкциями.

Могу сказать, что для цивилизованного общества ничего хорошего эти санкции не дают. Эту тьму через определенный промежуток времени россияне уже больше и больше будут чувствовать, с каждым днем будет становиться все темнее и темнее,

– констатировал он.

Он подчеркнул, что вскоре в россии уже не будет многих важных вещей, ведь они выбрали не быть с цивилизованным миром, а придумали какую-то свою сказку об "острове россия". Следовательно, россияне должны отделиться от всего цивилизованного мира и попытаться прожить самостоятельно.

По словам Данилова, эта задача – крайне сложная и почти невозможная для выполнения в современном мире. Примером такового может служить разве что Северная Корея.

В россии будут знать, как путина унизили в Иране

Данилов прокомментировал и то, что о визите российского диктатора в Тегеран в самой стране-агрессоре сказали очень мало – на телевидении об этом оговорились фактически одним предложением.

Однако секретарь СНБО отметил, что в россии все равно будут знать, что он там был благодаря интернету и соцсетям, которые являются очень мощным способом донесения информации. Более того, россияне узнают и о том, какое унижение устроили путину в Иране. В частности, это сделал и президент Турции Реджеп Эрдоган, когда путин был вынужден ждать его.

Эксклюзивное интервью с Алексеем Даниловым: смотрите видео

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