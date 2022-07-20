Через санкції в росії ставатиме все темніше з кожним днем

Цю ймовірність для 24 каналу прокоментував секретар Ради нацбезпеки та оборони Олексій Данілов. В ексклюзивному інтерв'ю він пригадав свій візит до Ірану після того, як там був збитий "Боїнг" української авіакомпанії МАУ.

До теми путін вибудовує у світі нову вісь зла: хто з ним потрапив до кола вигнанців

Там Данілов зустрічався з посадовцями та на власні очі бачив, як живе країна, яка перебуває під санкціями.

Можу сказати, що нічого доброго для цивілізованого суспільства ці санкції не дають. Цю темряву через певний проміжок часу росіяни вже більше й більше відчуватимуть, з кожним днем ставатиме все темніше й темніше,

– констатував він.

Він підкреслив, що невдовзі в росії вже не буде багатьох важливих речей, адже вони обрали не бути з цивілізованим світом, а натомість вигадали якусь свою казку про "острів росія". Відтак, росіяни мають відокремитися від усього цивілізованого світу та спробувати прожити самостійно.

За словами Данілова, це завдання – вкрай складне та майже неможливе для виконання у сучасному світі. Прикладом такого може бути хіба що Північна Корея.

У росії знатимуть, як путіна принизили в Ірані

Данілов прокоментував і те, що про візит російського диктатора до Тегерана у самій країні-агресорці сказали дуже мало – на телебаченні про це обмовилися фактично одним реченням.

Однак, секретар РНБО зауважив, що у росії все одно знатимуть, що він там був завдяки інтернету та соцмережам, які є дуже потужним способом донесення інформації. Ба більше, росіяни дізнаються й про те, яке приниження влаштували путіну в Ірані. Зокрема це зробив й президент Туреччини Реджеп Ердоган, коли путін був змушений чекати на нього.

Ексклюзивне інтерв'ю з Олексієм Даніловим: дивіться відео

Візит путіна до Ірану: що відомо