Очільник зовнішньої розвідки Естонії Мікк Марран заявив, що Україна переможе у цій війні, хоча ця перемога й буде нескоро. При цьому він не очікує, що нам вдасться повернути геть усі окуповані землі.

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Стратегічні цілі путіна

За словами Маррана, різниця між стратегічними цілями путіна і ситуацією на місцях збільшується з кожним днем.

Очільник естонської розвідки підкреслив, що довгострокова мета путіна – взяти під контроль Київ та усунути український уряд. Також російський диктатор має й інші цілі.

У середньостроковій перспективі він хоче встановити сухопутне поєднання із сепаратистським Придністров'ям у Молдові, а у короткостроковій перспективі він, як і раніше, зосереджений на Донбасі,

– сказав Марран.

Він також помітив, що російська армія не має можливості "включити другу передачу", тому москва свідомо прикладає в Україні максимум можливих зусиль. За словами Маррана, за останні 5 місяців всі вже показали, хто і на що здатен.

Естонія підтримує Україну

З моменту повномасштабного вторгнення російських військ на територію України Естонія надала багато допомоги нашим військам. У травні загальна сума надісланого озброєння становила приблизно 230 мільйонів євро.

Також парламент Естонії ухвалив внесення змін до Закону про громадянство. Паспорт можуть анулювати, якщо людина вступила на державну чи військову службу іноземної держави чи військової організації, якщо така служба пов'язана із загрозою громадському порядку чи національній безпеці Естонії. Наприклад, Естонія може позбавити естонського громадянства людей, які їдуть воювати в Україну на боці росії.

Російський екіпаж з ралі Ніколая Грязіна та його штурмана Костянтіна Алєксандрова планували виступити на етапі чемпіонату світу в Естонії. Але влада цієї країни не дозволила росіянам в'їзд. Хоча організатори ралі допустили російський екіпаж до змагань.

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