24 лютого частина російських військ зайшла на територію України з білорусі. У розвідці повідомили, чи існує загроза повторного нападу окупантів з території цієї країни.

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Ситуація на кордоні з білоруссю

Представник Головного управління розвідки Вадим Скібіцький повідомив про те, що російські підрозділи, які зайшли в Україну з білорусі 24 лютого, зараз воюють на Сході. Туди окупанти їх перекинули після втечі з Київщини, Сумщини та Чернігівщини.

Після відступу росіяни залишили в білорусі деякі свої потужності для ракетних обстрілів України та деякі засоби протиповітряної оборони. Зараз ситуація контрольована, ворог не створює нових угруповань для повторного наступу.

На кордоні з Україною білоруси продовжують тримати свої сили у повній бойовій готовності та проводити різні навчання, але розширювати фронт у такий спосіб окупанти наразі не планують.

Там 6 батальйонно-тактичних груп. Вони облаштовують місцевість та проводять навчання. Водночас ми помітили активну підготовку спецпідрозділів білорусі за участі росіян. Якщо загроза буде, то він ДРГ, які можуть спробувати діяти на Півночі,

– розповів Скібіцький.

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