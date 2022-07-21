Про це військовополонений розповів у ексклюзивному стрімі із Володимиром Золкіним та Катериною Соляр на 24 каналі. Сам окупант також зазначив, що мародерством не займався, але в той самий час, розповів, що забирав з будинків цивільних їжу та теплий одяг.

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Ми нічого не крали, нічого не брали собі. Просто жили і намагались все це перечекати. Бувало, що ми переодягалися у цивільний одяг, але на той момент була зима, а у нас тепла форма була не найкращою,

– каже окупант, вочевидь не розуміючи, у чому проблема.

Проте, за його словами, вони брали цей одяг у будинках місцевих, але з собою не забирали, а залишали на місці.

"Їжу нам нормально постачали, але іноді були перебої, що їжі могло не бути весь тиждень. В такому випадку, ми брали їжу в будинках місцевих," – каже військовополонений.

Чи можна було переодягтись у цивільне та втекти

"Наші пости були поруч один біля одного, тому, якби тебе побачили у цивільному одязі, то я думаю, що наслідки були б не найкращі для нас", – додає він.

Як стверджує військовополонений, він вже від тих, хто взяв у полон, почув, що можна було вдягнути цивільне, скласти зброю і здатися у полон.

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Коротко про контрнаступальні дії ЗСУ

Президент Володимир Зеленський віддав наказ деокупувати всі території України, включно з Кримом. Останнім часом на окупованих територіях почастішали вибухи на складах і базах окупантів. Йдеться про вибухи у Кадіївці (Луганська область), Новій Каховці (Херсонщина) та Мелітополі (Запоріжжя).

19 липня 2022 року українські війська завдали удару по Антонівському мосту через Дніпро в Херсоні. Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський повідомив, що у випадку підриву мосту окупантам не буде як відступати.

У Міноборони Великої Британії заявили, що цей міст ключова вразливість для російських сил. У британській розвідці констатували, що контроль над дніпровськими переправами, ймовірно, стане ключовим фактором результату боїв у регіоні.

Аналітик Conflict Intelligence Team Кирило Михайлов вважає, що звільнення Півдня – питання часу. Він прогнозує, що окупантам незабаром буде все складніше утримувати свої позиції.