Самопроголошений президент білорусі дав інтерв'ю агенції AFP. Медійники оприлюднили фото лукашенка.

До речі лукашенко нарешті розповів, звідки на білорусь готувався напад

Згодом світлини опублікував офіційний сайт лукашенка. Користувачі мережі помітили різницю між фото. Ймовірно, пресслужба диктатора дещо "підфотошопила" його обличчя. Зокрема, зникли "мішки" під очима та вирівнявся колір.



Ретуш Лукашенка / Колаж "Радіо Свобода"

Останні заяви Лукашенка

Напередодні лукашенко вкотре заговорив про відхід від влади. Крім того, він виправдовував війну російських окупантів проти нашої держави. лукашенко цілком серйозно вважає, що Україні, мовляв, потрібно здатися та прийняти умови росії. Очевидно, що такі заяви диктатор робить від власного безсилля.

Крім того, лукашенко заявив, що білорусь де-факто визнала фейкові республіки на Донбасі. Також він говорить, що поки не буде воювати в Україні.

Хоча біля кордону продовжується демонстрація військової сили. Зранку 22 липня Генштаб ЗСУ повідомив, що влада білорусі вкотре вирішила продовжити військові навчання біля кордону з нашою державою щонайменше до 31 липня.

До речі, 22 липня путін та лукашенко знову зідзвонились. Чи говорили політики про Україну – невідомо.

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