Самопровозглашенный президент беларуси дал интервью агентству AFP. Медийщики обнародовали фото лукашенко.

Кстати лукашенко наконец-то рассказал, откуда на беларусь готовилось наступление

Впоследствии фотографии опубликовал официальный сайт лукашенко. Пользователи сети заметили разницу между фотографиями. Вероятно, пресс-служба диктатора несколько "подфотошопила" его лицо. В частности, исчезли мешки под глазами и выровнялся цвет.



Ретуш лукашенко / Коллаж "Радио Свобода"

Последние заявления лукашенко

Накануне лукашенко в очередной раз заговорил об уходе от власти. Кроме того, он оправдывал войну русских оккупантов против нашего государства. лукашенко вполне серьезно считает, что Украине, мол, нужно сдаться и принять условия россии. Очевидно, что такие заявления диктатор делает от своего бессилия.

Кроме того, лукашенко заявил, что беларусь де-факто признала фейковые республики на Донбассе. Также он говорит, что пока не будет воевать в Украине.

Хотя у границы продолжается демонстрация военной силы. Утром 22 июля Генштаб ВСУ сообщил, что власти беларуси в очередной раз решили продлить военные учения у границы с нашим государством по меньшей мере до 31 июля.

Кстати, 22 июля путин и лукашенко снова созвонились. Говорили ли политики об Украине – неизвестно.

Кстати, Латушко убежден, что лукашенко не изменит свою политику: видео