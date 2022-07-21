Жодна цивілізована країна у світі не визнала так звані "днр" та "лнр". Диктатор олександр лукашенко вирішив голосно заявити, що білорусь нічого спільного з цивілізацією не має.

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білорусь визнала квазіреспубліки

Самопроголошений білоруський диктатор в інтерв'ю французьким журналістам, що їхні тісні стосунки з росіянами передбачають підтримку абсолютно всіх їхніх дій. Очевидно, що білорусь підтримує навіть злочини окупантів, включно з анексією Криму та окремих частин Донецької та Луганської областей.

Щоправда, офіційно визнавати квазіреспубліки лукашенко поки не поспішає, хоча голосно кричить про те, що готовий і на такий крок, але "в ньому немає необхідності". Він пообіцяв квазіреспублікам повну підтримку та звинуватив Францію та цивілізований Захід у "поділі України".

Ви, французи, на мою думку, Київську область хочете відновлювати? Тобто ви вже поділили Україну і відновлюватимете. А я допомагатиму Луганську та Донецьку. Криму допомагатиму. Ми з ними співпрацюємо, ми цього не ховаємо,

– заявив лукашенко.

Диктатор також заявив, що поки що не буде воювати в Україні, хоча має таку ж як в росії зброю та багато військових.

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