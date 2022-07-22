білоруський диктатор олександр лукашенко дав феєричне інтерв'ю France Press. Друг путіна наговорив такої маячні, що стриманість французького журналіста виглядає просто героїзмом.

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Звідки на білорусь готувався напад та війна з НАТО

лукашенко на весь голос широко розмахуючи руками заявив, що російські окупанти "мусили" зайти на територію України. Мовляв, ЗСУ розгорнули біля білоруського кордону 4 дивізіони та мали на озброєні "Точки-У", тому удар окупантів ракетами, "Іскандерами" та напад на Україну цілком виправдані.

Ми зараз бачимо, що по нас завдали б цих ударів. Через загрозу НАТО росіяни "мусили" ввести 20 тисяч своїх військових, які були на "навчанні" в білорусі. Вони попередили напад НАТО на білорусь і росію,

– заявив лукашенко французькому журналісту.

Цієї маячні лукашенку виявилося мало, тому він почав переконувати журналіста, що зараз росія воює з НАТО і саме Альянс є агресором, і не білорусьта росія. Окрім того, він похизувався, що не виправдовує російських окупантів, а в усьому їх підтримує.

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