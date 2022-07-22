З цієї території також обстрілюють нашу державу. Про ситуацію на білоруських кордонах розповіли у зведенні Генштабу на ранок 22 липня.

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білорусь продовжила навчання

Країна-співучасниця нападу на нашу державу нібито розпочала навчання біля наших кордонів. Війська розташувались близько до нас і ці навчання тривають понад місяць. Дату їхнього завершення постійно переносять.

Саме це викликає занепокоєння, що білорусь під наглядом та бажанням путіна вступить у війну і її війська підуть у наступ.

Таким чином у Генштаб повідомили, що на Волинському та Поліському напрямках ситуація залишається без значних змін. Водночас терміни перевірки бойової готовності збройних сил республіки білорусь продовжили до 31 липня цього року.

Що відбувається у білорусі

білоруський диктатор олександр лукашенко у інтерв'ю французьким журналістам розкидувався гучними заявами. Він казав, що його країна фактично визнала квазіреспубліки на Донбасі. Також заявляв, що їхні тісні стосунки з росіянами передбачають підтримку абсолютно всіх їхніх дій.

У Генштабі постійно моніторять ситуацію на білоруських кордонах. Наші військові запевняли, що наразі жодних ознак того, що з напрямку білорусі готується наступ, немає. Але там людей почали агітувати підписувати контракти з російськими приватними військовими компаніями.

Через посилення напруги та різні маневри білоруської армії Збройні Сили України звернулися до солдатів білорусі у відповідному відео. Наші захисники закликали білоруську армію не вступати у війну на боці російських окупантів і не виконувати злочинні накази командування. Натомість білорусам радять зробити правильний вибір.

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