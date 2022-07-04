Щонайменше, до цього треба бути готовим. Про це 24 каналу сказав засновник Центру досліджень сучасного середовища безпеки (Краків, Польща) Міхал Марек.

Увага Загроз з Білорусі немає, на кордоні мізерна кількість військ Росії, – розвідка

За його словами, уже декілька місяців ширяться чутки про те, що Білорусь офіційно вирішила, що піде в наступ на територію України. Однак вони нічим не підтверджені.

Треба до цього готуватися. Але навіть самі слова Лукашенка – це дуже небезпечний момент. Однак чи він сам розуміє, в якому стані його армія? Чи буде таке саме, як з Путіним?

– зауважив Марек.

Він наголосив, що білоруський глава має зрозуміти, що це буде кінець для його країни і його самого. Тобто, якщо реально розумітиме стан речей, то сам зупинятиме натиски з боку Москви. У іншому випадку – слід чекати гіршого.

"Однак Лукашенко є маріонеткою Путіна і контролює не всі процеси у державі. Й зрештою, де факто, Білорусь є у стані війни, питання в тому, чи війська армії підуть в наступ. Я думаю, що українські військові готові до цього. Це буде кінець білоруській армії. Утім ситуація буде складнішою", – сказав він.

Увага! Президент України Володимир Зеленський відповів на погрози Лукашенка. Він нагадав, що раніше білоруський диктатор давав сигнали про те, що ракети по Україні росіяни випустили проти його волі.

Ймовірність нападу з боку Білорусі: останні новини

У Білорусі на кордоні з Україною зібрана чимала кількість військ. Це створює певну напругу в регіоні. Але в українській розвідці не поділяють побоювань щодо можливого нападу зі сторони Білорусі.

Однак цих військ та техніки досі недостатньо, щоб організувати напад. З цими тезами погоджуються і в Інституті дослідження війни.

За даними української розвідки, в Білорусі біля кордону з Україною дислокуються 7 батальйонних тактичних груп. Водночас там продовжують перебувати російські війська. Проте начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов запевнив, що поки загрози з боку білоруської армії для України немає.

Однак Збройні Сили України розглядають усі можливі сценарії ескалації війни з Росією, у тому числі й можливий наступ зі сторони Білорусі.

Однак вже є інформація, що людей приховано мобілізують. Проте якщо військові дійсно отримають наказ йти в наступ на Україну, то тут підключаться білоруські партизани, які вже підготувалися до цього. Про це 24 каналу розповів білоруський журналіст Франак Вячорка.

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