Щонайменше, до цього треба бути готовим. Про це 24 каналу сказав засновник Центру досліджень сучасного середовища безпеки (Краків, Польща) Міхал Марек.
Увага Загроз з Білорусі немає, на кордоні мізерна кількість військ Росії, – розвідка
За його словами, уже декілька місяців ширяться чутки про те, що Білорусь офіційно вирішила, що піде в наступ на територію України. Однак вони нічим не підтверджені.
Треба до цього готуватися. Але навіть самі слова Лукашенка – це дуже небезпечний момент. Однак чи він сам розуміє, в якому стані його армія? Чи буде таке саме, як з Путіним?
– зауважив Марек.
Він наголосив, що білоруський глава має зрозуміти, що це буде кінець для його країни і його самого. Тобто, якщо реально розумітиме стан речей, то сам зупинятиме натиски з боку Москви. У іншому випадку – слід чекати гіршого.
"Однак Лукашенко є маріонеткою Путіна і контролює не всі процеси у державі. Й зрештою, де факто, Білорусь є у стані війни, питання в тому, чи війська армії підуть в наступ. Я думаю, що українські військові готові до цього. Це буде кінець білоруській армії. Утім ситуація буде складнішою", – сказав він.
Ймовірність нападу з боку Білорусі: останні новини
У Білорусі на кордоні з Україною зібрана чимала кількість військ. Це створює певну напругу в регіоні. Але в українській розвідці не поділяють побоювань щодо можливого нападу зі сторони Білорусі.
Однак цих військ та техніки досі недостатньо, щоб організувати напад. З цими тезами погоджуються і в Інституті дослідження війни.
За даними української розвідки, в Білорусі біля кордону з Україною дислокуються 7 батальйонних тактичних груп. Водночас там продовжують перебувати російські війська. Проте начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони Кирило Буданов запевнив, що поки загрози з боку білоруської армії для України немає.
Однак Збройні Сили України розглядають усі можливі сценарії ескалації війни з Росією, у тому числі й можливий наступ зі сторони Білорусі.
Однак вже є інформація, що людей приховано мобілізують. Проте якщо військові дійсно отримають наказ йти в наступ на Україну, то тут підключаться білоруські партизани, які вже підготувалися до цього. Про це 24 каналу розповів білоруський журналіст Франак Вячорка.
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