По меньшей мере, к этому нужно быть готовым. Об этом 24 каналу сказал основатель Центра исследований современной среды безопасности (Краков, Польша) Михал Марек.

Внимание Угрозов из Беларуси нет, на границе мизерное количество войск России, – разведка

По его словам, уже несколько месяцев ходят слухи о том, что Беларусь официально решила, что пойдет в наступление на территорию Украины. Однако они ничем не подтверждены.

Надо к этому готовиться. Но даже сами слова Лукашенко – очень опасный момент. Однако понимает ли он, в каком состоянии его армия? Будет ли такое же, как с Путиным?

– заметил Марек.

Он подчеркнул, что белорусский глава должен понять, что это будет конец его страны и его самого. То есть, если реально будет понимать положение вещей, то сам будет останавливать давление со стороны Москвы. В противном случае – следует ожидать худшего.

"Однако Лукашенко является марионеткой Путина и контролирует не все процессы в государстве. И в конце концов, где факто, Беларусь находится в состоянии войны, вопрос в том, пойдут ли войска армии в наступление. Я думаю, что украинские военные готовы к этому. Это будет конец белорусской армии. Впрочем, ситуация будет более сложной", – сказал он.

Внимание! Президент Украины Владимир Зеленский ответил на угрозы Лукашенко. Он напомнил, что ранее белорусский диктатор давал сигналы о том, что ракеты по Украине выпустили россияне против его воли.

Вероятность нападения со стороны Беларуси: последние новости

В Беларуси на границе с Украиной собрано немало войск. Это создает определенное напряжение в регионе. Но в украинской разведке не разделяют опасения относительно возможного нападения со стороны Беларуси.

Однако этих войск и техники до сих пор недостаточно, чтобы организовать нападение. С этими тезисами согласны и в Институте исследования войны .

По данным украинской разведки, в Беларуси у границы с Украиной дислоцируются 7 батальонных тактических групп. В то же время, там продолжают находиться российские войска. Однако начальник Главного управления разведки Министерства обороны Кирилл Буданов заверил, что пока угрозы со стороны белорусской армии для Украины нет.

Однако Вооруженные Силы Украины рассматривают все возможные сценарии эскалации войны с Россией, в том числе возможное наступление со стороны Беларуси.

Однако уже есть информация, что людей скрыто мобилизуют. Однако если военные действительно получат приказ идти в наступление на Украину, то здесь подключатся уже подготовившиеся к этому белорусские партизаны . Об этом 24 каналу рассказал белорусский журналист Франак Вячорка.

Обратите внимание – с техникой и оружием у кафиров уже есть проблемы: смотрите видео