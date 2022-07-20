У ЗСУ звернулися до білоруських солдатів

Крім того, лукашенко продовжив військові навчання до 23 липня. Ймовірно, що білоруська армія може вступити у війну на боці російських окупантів. На тлі цього Збройні сили України звернулися до солдатів Білорусі у відповідному відео, яке опублікувало Управління стратегічних комунікацій ЗСУ.

Головне Моторошна атака Нікополя і Харкова, шалені втрати загарбників: основне за 147 день війни

Так, українські захисники закликали білоруську армію не вступати у війну на боці російських окупантів, й не виконувати злочинні накази командування. Наші воїни просять їх зробити правильний вибір.

Залишайтеся вдома. Не виконуйте злочинні накази. Не робіть наші народи ворогами. Ваше майбутнє і майбутнє ваших дітей залежить тільки від вас самих,

– йдеться у відеозверненні.

Звернення українських військових до білоруської армії: відео

Наголосимо, що наразі ознак формування наступальних угрупувань на території білорусі не виявлено. Проте на Північному напрямку зберігається загроза ракетних обстрілів. До того ж на Півночі українські захисники цілодобово займаються укріпленням оборонних позицій та готові до будь-яких загроз.

До теми – білоруський літак з ракетами чергує біля кордонів України: дивіться відео