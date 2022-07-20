В ВСУ обратились к белорусским солдатам

Кроме того, лукашенко продолжил военные учения до 23 июля. Вероятно, что белорусская армия может вступить в войну на стороне русских оккупантов. На фоне этого Вооруженные силы Украины обратились к солдатам беларуси в соответствующем видео, опубликованном Управлением стратегических коммуникаций ВСУ.

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Так, украинские защитники призвали белорусскую армию не вступать в войну на стороне российских оккупантов, и не выполнять преступные приказы командования. Наши воины просят их сделать верный выбор.

Оставайтесь дома. Не выполняйте преступные приказы. Не делайте наши народы врагами. Ваше будущее и будущее ваших детей зависит только от вас самих,

– говорится в видеообращении.

Обращение украинских военных к белорусской армии: видео

Отметим, что в настоящее время признаков формирования наступательных группировок на территории беларуси не обнаружено. Однако на Северном направлении сохраняется угроза ракетных обстрелов. К тому же, на Севере украинские защитники круглосуточно занимаются укреплением оборонных позиций и готовы к любым угрозам.

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