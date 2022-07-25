В мае самопровозглашенный президент приказал выдать табельное оружие спасателям. Теперь поставил перед фактом главу госинспекции юрия тертеля, публикуют отрывок из встречи белорусские СМИ.

К теме лукашенко понимает, что от его армии в Украине останется фарш-винегрет, – экс-сотрудник СБУ

госинспекция – военизированная структура, – лукашенко

Политик подчеркнул, что госинспекция по охране животного и растительного мира и так военизирована структура. Он отметил, что когда назначал туда тертеля, то ожидал, что эта составляющая будет усилена.

Я встречался с министром чрезвычайных ситуаций и дал ему понять, чтобы среди крепких мужиков, сам понимаешь, а то вдруг что – трудные времена, создать хорошее военное подразделение,

– объяснял лукашенко тертелю.

Самопровозглашенный президент заверил, что во мнс уже несколько тысяч человек "на всякий случай" у него есть. У тертеля еще большее задание – поставить "под ружья" всю госинспекцию. Также лукашенко приказал "поучить ребят" и составить план мероприятий.

Обратите внимание! Упомянул политик и об "опыте Украины". Мол, украинцы "развалили страну и были неподготовлены". лукашенко уверяет, что ВСУ "просто хватают людей и отправляют на фронт".

Читайте также В беларуси четко выделяется часть общества, которая готова к борьбе, – оппозиционер Латушко

тертель раньше работал в мвд и вооруженных силах беларуси

Неудивительно, что лукашенко с просьбой "вооружать страну" обратился к тертелю. У нынешнего главы госинспекции большой опыт работы в правоохранительных органах и белорусской армии, в частности – в пограничных войсках.

Ситуация на границе Украины и беларуси: последние новости

В Волынской области 25 июля сбили 2 вражеских беспилотника. К сожалению, обломок одного упал на жилой дом, погиб человек. Еще двое – получили ранения.

Тем временем волынские терроборонцы говорят, что наступательных группировок у границы они не видят.

Вместе с тем в беларуси в очередной раз продолжили военные учения. На этот раз – до конца июля.

Узнайте в видео – почему беларусь продолжила военные учения: