Обломки с устройств упали на дома людей. Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко сообщил, что из-за этого есть жертва.

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Работало ПВО

Погуляйко заметил, что жители Волыни 25 июля могли слышать взрывы.

Это работа противовоздушной обороны. В частности, военные сбили два БПЛА. Обломки одного из них повредили частные дома,

– объяснил глава ОВА.

Из-за падения обломков вражеского устройства есть жертвы. Один человек погиб, несколько раненых находятся в больнице. Обстоятельства устанавливают.