Такое мнение 24 канала высказал советник министра внутренних дел Вадим Денисенко. Военные учения Беларуси вблизи украинской границы продолжаются уже больше месяца.

Читайте на "Цензор.НЕТ ": Заметили разницу: журналисты показали, как ретушируют лукашенко

Утром 22 июля Генеральный штаб Вооруженных Сил Украины сообщил, что учебу в Беларуси еще раз продолжили . На этот раз их завершение было перенесено якобы на 31 июля.

Почему Беларусь продолжила обучение

По мнению Денисенко, это свидетельствует о том, что путин продолжает пытаться втянуть лукашенко в войну в Украине. Однако самопровозглашенный президент Беларуси пока к этому не готов.

Он продолжает маневрировать, "петлять". На него, конечно, очень давят. Но лукашенко тоже понимает, что вступление его армии в эту войну может быть для него смерти подобно,

– отметил советник главы МИД.

Он предположил, что белорусский диктатор и дальше будет пытаться делать все от него зависящее, чтобы избежать участия в войне с Украиной .

"Пока что лукашенко удается "петлять". Хотя, к сожалению, вероятность этого (вступления Беларуси в войну - 24 канал) до сих пор существует, - добавил Денисенко.

Зачем лукашенко нужен путину

Советник министра внутренних дел считает, что Россия делает большие ставки на Беларусь. По словам Денисенко, есть две основные причины, почему пути пытаются втянуть лукашенко в войну в Украине.

Во-первых, это открытие второго фронта. Советник главы МИД подчеркнул, что без этого пути ничего не может сделать. Ведь россияне не способны воевать более чем на одном относительно небольшом участке фронта.

Во-вторых, глава кремля давит на лукашенко, ведь спешит достичь хоть каких-то результатов к 30 декабря 2022 года. В этот день исполнится 100 лет со дня сотворения Союза Советских Социалистических Республик. Денисенко отметил, что пути мечтает создать СССР новый образец. А без лукашенко и белорусы это невозможно.

Обратите внимание Беларусь не нападет, но ВСУ могут сбросить лукашенко

Советник главы МИД выразил надежду, что белорусский диктатор до последнего будет оттягивать сухопутное наступление на Украину. Впрочем, ракетные обстрелы украинских городов с территории Беларуси могут продолжаться.

Нам нужно улучшать нашу противовоздушную и противоракетную оборону. Других вариантов у нас, к сожалению, нет,

– подчеркнул Денисенко.

Обратите внимание – в МВД рассказали о причинах ударов россии по Одессе: смотрите видео

Угроза со стороны Беларуси: последние новости