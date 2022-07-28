путин давит на лукашенко, чтобы тот отдал приказ. Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.
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Мы видим, что в беларуси несколько раз продлевали военные учения. Также прошли мобилизационные сборы, которые не дали никаких обнадеживающих результатов.
беларусь не готова к войне
Следует понимать, что белорусские вооруженные силы давно ни с кем не воевали. Попович отметил, что белорусская армия не готова к наступлению на Украину. Начала боевых действий не хочет и белорусское общество. "У них возникают вопросы: Зачем воевать против Украины? Какие цели мы будем преследовать", – сказал военный обозреватель.
Общая готовность белорусской армии не является оптимистичной,
– отметил Попович.
Нужно обратить внимание на 2 вещи
Военный обозреватель убежден, что размышляя о наступлении со стороны беларуси нужно учитывать 2 вещи:
- В начале июля проходила отгрузка боеприпасов и военной техники к россиянам. Попович объясняет: когда армия готовится к наступлению, она не снимает с хранения технику и не передает ее третьей стороне. "Она ставит ее на вооружение собственных вооруженных сил", – сказал он.
- По мнению начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, ударов от беларуси ждать не стоит.
Возможность наступления беларуси: последние новости
- По мнению экс-сотрудника СБУ Ивана Ступака, лукашенко понимает, что в Украине с его армией сделают "фарш-винегрет". Именно поэтому он пытается маневрировать и избегать наступления.
- Теробороновцы рассказали, что на границе Украины и беларуси нет признаков наступательных формирований. Они уверили, что границу надежно контролируют.
- Белорусский оппозиционер Павел Латушко считает, что когда на территории беларуси появится больше российских военных, тогда и вырастет в несколько раз реальная угроза вторжения сил беларуси и россии. А другой сценарий – маловероятный.
- Тем временем белорусский диктатор отдал приказ вооружить егерей. Свое решение он аргументировал традиционным "а вдруг что".
- Кроме того, лукашенко хочет едва ли не вдвое увеличить свою армию – с 45 до 80 тысяч. Однако на качество войск это никак не повлияет.
- В Нацгвардии отметили, что создания ударных группировок, которые были бы способны и готовы напасть с территории беларуси, не наблюдается.
- В Офисе Президента также считают вероятность наступления сверхнизкой. Михаил Подоляк подчеркнул, что у белорусов нет таких настроений, как у россиян. А с причудливыми заявлениями лукашенко вообще не стоит считаться.
Почему лукашенко оттягивает наступление, – Попович: смотрите видео