путин давит на лукашенко, чтобы тот отдал приказ. Об этом 24 каналу рассказал военный обозреватель Денис Попович.

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Мы видим, что в беларуси несколько раз продлевали военные учения. Также прошли мобилизационные сборы, которые не дали никаких обнадеживающих результатов.

беларусь не готова к войне

Следует понимать, что белорусские вооруженные силы давно ни с кем не воевали. Попович отметил, что белорусская армия не готова к наступлению на Украину. Начала боевых действий не хочет и белорусское общество. "У них возникают вопросы: Зачем воевать против Украины? Какие цели мы будем преследовать", – сказал военный обозреватель.

Общая готовность белорусской армии не является оптимистичной,

– отметил Попович.

Нужно обратить внимание на 2 вещи

Военный обозреватель убежден, что размышляя о наступлении со стороны беларуси нужно учитывать 2 вещи:

В начале июля проходила отгрузка боеприпасов и военной техники к россиянам. Попович объясняет: когда армия готовится к наступлению, она не снимает с хранения технику и не передает ее третьей стороне. "Она ставит ее на вооружение собственных вооруженных сил", – сказал он. По мнению начальника Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилла Буданова, ударов от беларуси ждать не стоит.

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