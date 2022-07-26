Дело в том, что недавно враг осуществлял разведку с помощью беспилотников вблизи Луцка и Ковеля, что может свидетельствовать о росте угрозы. Ситуацию в эфире телемарафона единственных новостей прокомментировал представитель Нацгвардии Руслан Музычук, передает 24 канал.

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Нарастает ли угроза нападения со стороны Беларуси

Представитель Национальной гвардии отметил, что по актуальной информации Главного управления разведки и Генштаба Вооруженных Сил Украины, создания ударных группировок, которые были бы способны и готовы напасть с территории Беларуси, не наблюдается.

Вместе с тем Музычук подчеркнул, что зафиксировано длительное обучение войск, накопление оружия и техники на территории союзника страны-агрессорки – беларуси, что постоянно мониторится украинскими Силами обороны.

Украина принимает необходимые меры

Украинские защитники и защитницы, по словам спикера Нацгвардии, принимают все необходимые меры в ответ на провокации со стороны белорусской территории, чтобы укрепить границы.

Проводится разведка и со стороны украинской армии, чтобы владеть ситуацией. Осуществляется инженерное укрепление этих (приграничных с беларусью – ред. 24 канал) территорий, минирование местности, а также усиление определенных участков, в том числе и контрдиверсионные действия,

– сообщил Музычук.

Чиновник уточнил, что эти контрдиверсионные действия выполняют не только Вооруженные Силы Украины, Национальная гвардия, но и различные правоохранительные органы. "Все для того, чтобы усилить безопасность в этих регионах и быть готовыми, в случае чего, дать отпор врагу", – подытожил представитель Нацгвардии.

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