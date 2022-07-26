Враг разведывал с беспилотников территорию возле Луцка и Ковеля. Об этом сообщили в сводке Генштаба на утро 26 июля.

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белорусы тренируются и разведывают

Наши военные отмечают, что на Волынском и Полесском направлениях белорусская армия у наших границ провела тренировку по связи пунктов управления.

Также с территории этой страны враг вел воздушную разведку БПЛА оперативно-тактического уровня. Разведка направлена на города Луцк и Ковель Волынской области.

Кроме того, в Генштабе предостерегают, что до сих пор сохраняется угроза ракетно-авиационных ударов с территории и воздушного пространства республики беларусь.

Угроза нападения из Беларуси

белорусский оппозиционер Павел Латушко рассказывал об условиях, при которых Беларусь может напасть. Он убеждал, что о вторжении войск Лукашенко в Украину говорить рано. Сейчас таких действий или подготовки к этому не происходит. Угроза нападения то возрастает, то снижается.

В то же время маневры армии, которые, беларусь называет учениями и постоянно продлевает, заставляют нас быть в напряжении. Ведь лукашенко их в очередной раз продлил до 31 июля. А оккупанты привлекают белорусских военных к боевой подготовке на полигонах.

Кроме того, министерство обороны беларуси решило закупить тысячи мешков для транспортировки трупов. Сейчас там изучают "ценовые предложения". Почему Беларусь так делает – неизвестно, но похожим занималась Россия перед нападением.

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