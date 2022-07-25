Про це 24 каналу повідомив білоруський опозиціонер Павло Латушко. Він припустив, за якої умови можливе вторгнення Білорусі в нашу державу.

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За його словами, загроза вторгнення білоруських військових в Україну перманентна – вона то зростає, то знижується.

Опозиціонер зауважив, що стратегічна роль білорусі у війні проти України – це саме концентрація армії біля кордону, щоб створювати загрозу та відтягувати українські сили.

До того ж, як зазначив Латушко, на сьогодні в них немає інформації, яка б говорила про те, що наступ білорусі може статися у найближчий час.

Ми притримуємося позиції, що коли на території білорусі з'явиться більше російських військових, тоді і зросте в кілька разів реальна загроза вторгнення сил білорусі та росії. Інший сценарій малоймовірний,

– пояснив він.

Опозиціонер наголосив, що сьогодні пропаганда лукашенка більше говорить про те, що є загроза для білорусі з боку НАТО та Польщі.

Що відбувається в білорусі: останні новини

Самопроголошений білоруський президент олександр лукашенко дав інтерв'ю виданню France Press, де спробував виправдати війну проти України та небажання покидати свій пост.

На території білорусі впродовж липня триває кампанія з агітації громадян до підписання контрактів з російськими приватними військовими компаніями. В цьому активно беруть участь військові комісаріати армії білорусі.

Представник ГУР Вадим Скібіцький повідомив про те, що наразі на кордоні України та білорусі розміщені 6 батальйонно-тактичних груп. Вони облаштовують місцевість та проводять навчання.

Понад місяць тому білорусь розпочала навчання біля державних кордонів України. Війська розташувались близько до нас, а дату завершення цих навчань постійно переносять. Цього разу терміни перевірки бойової готовності збройних сил республіки білорусь продовжили до 31 липня.

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