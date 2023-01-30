Ситуацію прокоментував речник ДПСУ Андрій Демченко в ефірі телемарафону, передає 24 Канал.

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Однак, за його словами, ситуація на кордоні з Білоруссю залишається повністю контрольованою.

Звісно, що цей напрямок досить напружений через те, що Білорусь не припиняє підтримувати Росію у війні, яку вона розв’язала проти нашої країни, і надає і свою територію, і свій повітряний простір, Там постійно відбуваються навчання між підрозділами РФ і Білорусі,

– розповів Демченко.

Також він зазначив, що на території Білорусі зараз триває навчання, які мають закінчитися 1 лютого.

"Наразі поряд з нашим кордоном працівники Держприкордонслужби не спостерігають переміщення ні військової техніки, ні особового складу цих підрозділів - вони переважно знаходяться на тих військових полігонах, які "люб’язно" надає Білорусь", – заявив Демченко.

Скільки окупантів перебувають у Білорусі

Речник ДПСУ проінформував, що загалом в Білорусі перебувають приблизно 9 000 російських військовослужбовців.

Раніше ми фіксували дещо більшу їхню кількість. Але ті підрозділи, які вже пройшли навчання, були переведені назад на територію Росії для того, щоб надалі перекинути їх на напрямки, де ведуться бойові дії,

– підсумував Демченко.

Варто додати, що днями моніторингова група "Беларускі Гаюн" повідомила, що навчання Росії в Білорусі знову продовжили, проте українські прикордонники вважають, що ці навчання будуть продовжуватись ще не раз.

Натомість глава Державної прикордонної служби Сергій Дейнеко зазначив, що Україна матиме щонайменше 2 тижні на підготовку, якщо виникне загроза наступу з Білорусі. Саме стільки часу пройде з моменту формування наступального угруповання до його вторгнення. Наразі у Білорусі не створили жодного наступального угруповання.