Об этом сообщают местные СМИ со ссылкой на сообщение Минобороны Белоруссии.

Внимание Угроза наступления из Беларуси: показывающие спутниковые снимки аэродрома Зябровка

Сегодня по решению министра обороны Республики Беларусь в учебном заведении "Военная академия Республики Беларусь" началась внезапная проверка боевой готовности,

– говорится в сообщении.

При этом другие детали в ведомстве пока не сообщаются.

Обратите внимание! В декабре в Беларуси по приказу Лукашенко начали внезапную проверку войск. К проверке привлекли 2 танковых роты 7 отдельного танкового батальона.

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