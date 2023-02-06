Про це повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на повідомлення Міноборони Білорусі.

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Сьогодні за рішенням міністра оборони Республіки Білорусь у закладі освіти "Військова академія Республіки Білорусь" розпочалася раптова перевірка бойової готовності,

– йдеться у повідомленні.

При цьому інших деталей у відомстві наразі не повідомляють.

Зверніть увагу! У грудні в Білорусі за наказом Лукашенка почали раптову перевірку військ. До перевірки залучили 2 танкові роти 7 окремого танкового батальйону.

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