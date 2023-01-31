Так, у Білорусі розпочинається спільне штабне тренування об'єднаного командування регіонального угруповання військ. Про це заявили у міноборони республіки, інформує 24 Канал.

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Що відомо про нове тренування Білорусі та Росії

Як зазначають у відомстві, білоруська та російська армії протягом тижня відпрацьовуватимуть питання щодо "спільного планування застосування військ на основі досвіду збройних конфліктів останніх років".

Тема штабного тренування – "прийняття рішення на застосування регіонального угруповання військ на користь забезпечення військової безпеки союзної держави".

Комплекс спільних заходів оперативної підготовки спрямований на підвищення сумісності органів військового управління двох держав та є черговим етапом підготовки до спільного оперативного навчання "Щит Союзу – 2023", яке пройде на території Росії у вересні 2023 року,

– заявили у міноборони Білорусі.

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