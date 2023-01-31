Так, у Білорусі розпочинається спільне штабне тренування об'єднаного командування регіонального угруповання військ. Про це заявили у міноборони республіки, інформує 24 Канал.
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Що відомо про нове тренування Білорусі та Росії
Як зазначають у відомстві, білоруська та російська армії протягом тижня відпрацьовуватимуть питання щодо "спільного планування застосування військ на основі досвіду збройних конфліктів останніх років".
Тема штабного тренування – "прийняття рішення на застосування регіонального угруповання військ на користь забезпечення військової безпеки союзної держави".
Комплекс спільних заходів оперативної підготовки спрямований на підвищення сумісності органів військового управління двох держав та є черговим етапом підготовки до спільного оперативного навчання "Щит Союзу – 2023", яке пройде на території Росії у вересні 2023 року,
– заявили у міноборони Білорусі.
Навчання Росії та Білорусі: останні новини
- Напередодні стало відомо, що окупанти знову перекинули свої підрозділи до Білорусі для підготовки. Тим часом деякі військові, що вже пройшли навчання і повернулися до Росії, звідки будуть переведені на окуповані території України, де ведуться бої.
- У грудні в Білорусі за наказом Лукашенка почали раптову перевірку військ. До перевірки залучили 2 танкові роти 7 окремого танкового батальйону.
- З 16 січня розпочалося чергове спільне військове навчання Білорусі та Росії. Ці навчання відбуваються практично постійно.
- До речі, у Білорусі, ймовірно, триває прихована мобілізація. Там з'явились цікаві написи на вокзалі – чоловіків заманюють до військкоматів