Так, в Беларуси начинается совместная штабная тренировка объединенного командования региональной группировки войск. Об этом заявили в минобороны республики, информирует 24 Канал.

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Что известно о новой тренировке Беларуси и России

Как отмечают в ведомстве, белорусская и российская армии в течение недели будут отрабатывать вопрос "совместного планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет".

Тема штабной тренировки – "принятие решения о применении региональной группировки войск в пользу обеспечения военной безопасности союзного государства".

Комплекс совместных мероприятий оперативной подготовки направлен на повышение совместимости органов военного управления двух государств и является очередным этапом подготовки к совместным оперативным учениям "Щит Союза – 2023", которые пройдут на территории России в сентябре 2023 года,

– заявили в минобороны Беларуси.

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