Так, в Беларуси начинается совместная штабная тренировка объединенного командования региональной группировки войск. Об этом заявили в минобороны республики, информирует 24 Канал.
Важно Россия перебросила в Беларусь новых военных для подготовки: в ГПСУ оценили угрозу
Что известно о новой тренировке Беларуси и России
Как отмечают в ведомстве, белорусская и российская армии в течение недели будут отрабатывать вопрос "совместного планирования применения войск на основе опыта вооруженных конфликтов последних лет".
Тема штабной тренировки – "принятие решения о применении региональной группировки войск в пользу обеспечения военной безопасности союзного государства".
Комплекс совместных мероприятий оперативной подготовки направлен на повышение совместимости органов военного управления двух государств и является очередным этапом подготовки к совместным оперативным учениям "Щит Союза – 2023", которые пройдут на территории России в сентябре 2023 года,
– заявили в минобороны Беларуси.
Учения России и Беларуси: последние новости
- Накануне стало известно, что оккупанты снова перебросили свои подразделения в Беларусь для подготовки. Между тем некоторые военные, которые уже прошли учения, вернулись в Россию, откуда будут переведены на оккупированные территории Украины, где ведутся бои.
- В декабре в Беларуси по приказу Лукашенко начали внезапную проверку войск. К проверке привлекли 2 танковых роты 7 отдельного танкового батальона.
- С 16 января началось очередные совместные военные учения Беларуси и России. Эти учения проходят практически постоянно.
- Кстати, в Беларуси, вероятно, идет скрытая мобилизация. Там появились интересные надписи на вокзале – мужчин заманивают в военкоматы.